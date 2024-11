Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo con massima priorità in Warner Bros, collegato alla serie TV di Harry Potter

Un nuovo report di Variety, testata specializzata in cinema e considerata molto attendibile su questo versante, riferisce che Hogwarts Legacy 2 è già in sviluppo presso Warner Bros. ed è considerata una produzione della "massima priorità" per la compagnia, collegandosi alla nuova serie TV di HBO.

Secondo l'articolo in questione, che indaga sull'andamento dell'universo di Harry Potter con le trasformazioni in atto e il nuovo corso impostato dalla casa produttrice, il sequel del gioco più venduto del 2023 è considerato una "massima priorità" per Warner Bros.

Per quanto riguarda l'obiettivo del prossimo gioco, il presidente della divisione Warner Bros Interactive Entertainment, David Haddad, ha detto che coordinerà gli elementi della storia con la prossima serie HBO.