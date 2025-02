Il nuovo trailer di The First Berserker: Khazan presenta i boss

Nei quasi due minuti del trailer se ne vedono tre : dalla "dama del lago" con il corpo mostruoso alla bestia gigante con la testa e le mani serrate da ruote di ferro, passando infine per lo spettro armato di poderosi martelli da guerra.

Il design dei boss costituisce senza dubbio un elemento fondamentale nell'ambito dell'esperienza action che il team di sviluppo coreano ha realizzato, e che è già possibile provare in anteprima grazie alla demo gratuita scaricabile da Steam , PlayStation Store e Xbox Store .

In occasione dell'IGN Fan Fest, Neople ha pubblicato un nuovo trailer di The First Berserker: Khazan che presenta i boss che troveremo nel gioco, e con cui daremo vita a scontri altamente spettacolari, come si vede appunto nelle sequenze del video.

L'abbiamo provato

In attesa dell'uscita di The First Berserker: Khazan, fissata al prossimo 27 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, lo scorso settembre abbiamo avuto modo di provare il gioco e siamo rimasti davvero colpiti dalle sue tante qualità.

I ragazzi di Neople sono infatti riusciti a realizzare un sistema di combattimento di grandissimo spessore, spettacolare e viscerale, capace di offrire una resa dei colpi di straordinaria solidità e dunque di aumentare il divertimento e il coinvolgimento.

Certo, il focus sugli scontri finisce inevitabilmente per mettere in secondo piano altri aspetti dell'esperienza, e il level design ad esempio ne soffre, ma si tratta di un compromesso accettabile a fronte di un impianto così valido.

Fra esattamente un mese, come detto, potremo verificare la bontà di The First Berserker: Khazan con la sua versione completa.