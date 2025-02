Wonder Woman avrebbe dovuto usare il Sistema Nemesis "al contrario", ma non funzionava

Il collaboratore di Bloomberg ha detto anche che lo studio autore di L'Ombra di Mordor aveva proposto a Warner Bros. una nuova proprietà intellettuale pensata proprio per enfatizzare la narrazione procedurale del Sistema Nemesis, ma il publisher non era interessato a creare IP inedite.

Tuttavia, a quanto pare questa soluzione non funzionava , gli sviluppatori di Monolith Productions non sono riusciti a creare un impianto convincente e hanno deciso alla fine di rimuovere completamente il Sistema Nemesis dal gioco, optando per un'esperienza action più tradizionale.

Il giornalista Jason Schreier ha rivelato che Wonder Woman avrebbe dovuto usare il Sistema Nemesis "al contrario" , ovverosia fare in modo che i personaggi sconfitti dalla protagonista divenissero suoi alleati anziché rivali durante la campagna.

Uno sviluppo tormentato

Annunciato con un teaser ai The Game Awards 2021, Wonder Woman ha avuto uno sviluppo tormentato, tanto che all'inizio dello scorso anno l'intero progetto è ripartito da zero, cambiando direttori e rivedendo completamente l'approccio.

"La principale modifica riguardava un'idea che stavano valutando: Wonder Woman avrebbe stretto alleanze con le persone, in una sorta di Nemesis System al contrario in cui i personaggi sarebbero diventati suoi alleati. Tuttavia non funzionava", ha spiegato Schreier.

"A quel punto hanno deciso di riavviare il progetto nel tentativo di renderlo simile a God of War, dunque un gioco d'azione più tradizionale, ma ormai era troppo tardi", ha concluso il collaboratore di Bloomberg.