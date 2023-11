Wonder Woman sarà simile a God of War e girerà a 60 fps, secondo un noto insider

Il noto insider Nick Baker ha parlato di Wonder Woman durante il suo ultimo podcast, rivelando che il gioco sviluppato da Monolith Productions sarà simile a God of War sotto diversi aspetti e che il team sta cercando di fare in modo che giri anche a 60 fps, inserendo il tradizionale performance mode.

"In questo momento il titolo gira a 30 fps, ma stanno insistendo per introdurre una modalità prestazioni a 60 fps, visto che come sappiamo Gotham Knights non aveva questa funzionalità", ha detto Baker confrontando il nuovo tie-in con quello di WB Games Montreal.

"Visivamente Wonder Woman sarà simile a Gotham Knights, ma probabilmente con una grafica leggermente migliore", ha continuato l'insider, per poi affrontare la tanto discussa questione dell'impianto live service, chiarita negli ultimi giorni da Warner Bros. con una netta smentita.

Ciò che secondo Baker ha tratto in inganno alcune persone, infatti, è la presenza nel gioco di forzieri che potremo aprire per trovare all'interno componenti di armatura di livello superiore, proprio accade in God of War e in svariate produzioni single player.