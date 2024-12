Che fine ha fatto il gioco di Wonder Woman? Il periodo di uscita è al centro di un report

Secondo quanto riferito, il videogioco di Wonder Woman non uscirà prima di qualche anno.

Tra i tanti videogiochi in sviluppo dedicati agli eroi dei fumetti, vi è anche un'opera a tema Wonder Woman, realizzata da Warner Bros . Il videogioco è stato annunciato nel 2021 e sono oramai passati tre anni: possibile che non si sappia ancora nulla? Il problema in questo caso è che lo sviluppo del gioco era appena iniziato. Infatti, l'uscita non pare vicina.

Cosa è stato detto sull'uscita di Wonder Woman

Secondo quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Jason Schreier nel suo podcast, Triple Click, una fonte legata al gioco ha svelato che Wonder Woman era stato programmato provvisoriamente per un'uscita nel 2026, ma questo sembrava "irrealistico" alla fonte.

Naturalmente, gli editori tendono alle volte a pubblicare grandi giochi prima che siano effettivamente pronti, anche a costo di tagliare alcuni contenuti o rendere disponibili videogiochi imperfetti. Non è escluso che ciò possa accadere con Wonder Woman.

Warner Bros. sta vivendo un periodo complesso. Hogwarts Legacy ha ottenuto un successo enorme, ma Suicide Squad: Kill the Justice League è stato un flop, che ha richiesto quasi dieci anni di lavoro di un grande team (Rockstready) e non ha ottenuto risultati minimamente adeguati. Anche Gotham Knights non ha riscosso un successo poi così grande.

Wonder Woman ha certamente bisogno di ottenere buoni risultati se l'IP vuole sopravvivere e se i fan desiderano che Warner Bros. tenti nuovi prodotti basati su altri eroi, come Superman o The Flash.