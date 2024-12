Kingdom Come: Deliverance 2 ci accompagna a visitare una delle città del gioco

IGN ha pubblicato un video di Kingdom Come: Deliverance 2 in cui veniamo accompagnati a visitare una delle città del gioco, Kuttenberg, in compagnia dell'art director Viktor Hoschl, che descrive i vari dettagli dello scenario.

Lo località boema, ritratta dagli sviluppatori di Warhorse nella maniera più fedele possibile a come questo luogo appariva nel quindicesimo secolo, è cinta da alte mura difensive e ogni persona che ne varca l'entrata viene controllata dalle guardie.

Hoschl spiega che la disposizione degli edifici all'epoca vedeva le case delle persone più povere nelle zone esterne, a ridosso delle mura, mentre procedendo verso il centro dell'insediamento si trovavano solitamente le dimore dei nobili ed eventuali castelli.

Kuttenberg era nota per le sue miniere d'argento, dunque sotto le strade della città si sviluppavano delle gallerie sotterranee con chiese in prossimità delle entrate, così che i minatori potessero usufruirne prima di recarsi al lavoro.

Come si può vedere nel video, in Kingdom Come: Deliverance 2 sarà possibile accedere a numerosissimi edifici, il che restituirà la sensazione di poter visitare davvero determinati luoghi e muoversi al loro interno in maniera quanto più possibile libera.