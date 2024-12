Helldivers 2 rivela il suo nuovo Titolo di Guerra, Leggende Urbane

Helldivers 2 ha ricevuto un nuovo Titolo di Guerra, Leggende Urbane, che include una dotazione speciale indicata appunto per la guerriglia urbana, come illustrato nel trailer che potete vedere qui sotto.

Il pacchetto introduce innanzitutto una nuova arma secondaria per il corpo a corpo, la Lancia Stordente SQC-19, che garantisce un ampio raggio d'azione e può essere combinata in maniera molto efficace con lo stratagemma Scudo Direzionale SH-51, fornendovi tutto ciò di cui avete bisogno per gli scontri ravvicinati.

E per contenere le grosse orde di nemici? In quel frangente vi tornerà utile la Postazione Anticarro E/AT-12, capace di fare letteralmente a pezzi anche i nemici corazzati, oppure la devastante torretta lanciafiamme Sentinella Fiammeggiante A/FLAM-40: occhio solo a proteggerne la bombola!

Non è finita qui: il Titolo di Guerra Leggende Urbane include anche un nuovo booster, Pod di Rifornimento Armati, che munisce appunto i pod di rifornimento di una torretta per tenere a bada i nemici; e la corazza pesante Posto di Blocco SR-18, con tanto di elmo spartano e imponenti spallacci.