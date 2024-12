Kingdom Come Deliverance 2 si mostra con un trailer della storia al PC Gaming Show

Kingdom Come Deliverance 2 era senza dubbio uno dei giochi più attesi dal pubblico per il PC Gaming Show e non ha tradito le aspettative. Durante lo show, infatti, è stato presentato un nuovo story trailer , che potrete visualizzare nel player sottostante.

Un nuovo trailer in attesa del lancio a febbraio

Il filmato ribadisce anche la nuova data di uscita di Kingdom Come Deliverance 2, ora fissata al 4 febbraio, con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto previsto. Di recente è anche arrivata la notizia che il gioco è entrato in fase gold e dunque, salvo clamorosi imprevisti, non ci saranno ritardi per il debutto del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Kingdom Come Deliverance 2 promette di migliorare tutti gli aspetti del gioco originale, con una storia ancora più epica, un mondo di gioco più vasto, nuove armi e sistemi di combattimento e reputazione rivisti e migliorati, oltre alla presenza di finali multipli in base alle azioni prese dal giocatore.

I giocatori vestiranno nuovamente i panni di Henry di Skalitz, un uomo comune destinato a compiere gesta straordinarie. La trama ruota attorno a vendetta, tradimento e scoperta, mentre intraprendiamo un viaggio epico che ti porterà "dall'umile fucina di un fabbro alla corte dei re".