Path of Fury è il nuovo action in realtà virtuale dal director di Trek to Yomi

Path of Fury: Episode 1 - Tetsuo's Tower è il nuovo action in realtà virtuale realizzato da Leonard Menchiari, il director di Trek to Yomi: prodotto da Abonico Game Works, il gioco farà il proprio debutto sui visori Meta Quest 2, Pro e 3 all'inizio del 2025.

Disponibile con l'Episodio 1 a 9,99€, Path of Fury prende spunto dai classici film di arti marziali degli anni '90 e da giochi come Time Crisis e l'arcade di Fist of the North Star per coinvolgerci in un'avventura in cui dovremo menare le mani... letteralmente.

Stando molto ben attenti a posizionarci in uno spazio in cui le nostre nocche non possano infrangersi contro un ostacolo, in Path of Fury vestiremo i panni di un esperto combattente alle prese con una torre che in ogni piano nasconde avversari più forti e numerosi.

"Ogni nemico ha un punto debole", si legge nel comunicato stampa. "Dovrete trovarlo e colpirlo prima di essere travolto. (...) L'azione non si ferma mai e nemmeno tu puoi farlo: si tratta di un combattimento puro, in cui ogni colpo conta e qualsiasi esitazione può essere fatale."