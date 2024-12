Descenders Next è disponibile con una beta aperta su PC via Steam, a cui tutti possono accedere: ciò che bisogna fare per partecipare ai test è semplicemente mettere il titolo nella lista desideri sulla piattaforma Valve, quindi visitare il sito ufficiale per ottenere un codice da riscattare.

Se avete apprezzato l'originale Descenders, questo nuovo episodio non mancherà di entusiasmarvi grazie alle tante novità introdotte all'interno dell'esperienza, che è possibile affrontare in solitaria oppure in multiplayer insieme a giocatori provenienti da tutto il mondo.

Sullo sfondo di una magnifica montagna, potremo cimentarci con entusiasmanti discese libere, eseguire spettacolari acrobazie, registrare le prestazioni, personalizzare il nostro atleta e svilupparlo per sbloccare nuove abilità, oggetti e ricompense.