Descenders Next annunciato per PC, PlayStation, Xbox e Game Pass: va oltre il downhill

Descenders Next è previsto arrivare all'inizio del 2025 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, come il primo sarà disponibile al lancio direttamente nel catalogo di Game Pass , ma verrà lanciato successivamente anche su PS4 e PS5, ed è possibile anche su console Nintendo, sebbene gli sviluppatori sembrino puntare forse direttamente alla prossima piattaforma della compagnia.

No More Robots ha annunciato Descenders Next , il seguito del suo ottimo Descenders che prende il concetto principale del predecessore e lo estende andando oltre il solo downhill e introducendo una serie di sport estremi sempre basati sulla discesa a grande velocità.

Nuove discipline di discesa

Per il momento si parla di due discipline disponibili al lancio, ovvero il downhill con snowboard e con skateboard, ma altre verranno aggiunte in seguito, in base a quanto riferito da No More Robots.

Il primo trailer di annuncio mostra già qualcosa di questo interessante titolo, che promette di fornire una nuova dose di adrenalina agli amanti della velocità.

Al lancio, Descenders Next avrà una componente multiplayer online particolarmente ampia e sviluppata, oltre a diverse modalità di gioco in cui cimentarsi nelle discipline disponibili per la discesa.

La costruzione delle mappe, in questo caso, dovrebbe mischiare gli elementi procedurali a quelli costruiti a mano, unendo le due caratteristiche già presenti nel primo Descenders. Le mappe ampie dovrebbero dunque avere elementi fuori-pista generati in maniera procedurale e unire insieme vari tracciati e parchi progettati a mano all'interno di una sorta di ambientazione ampia e interconnessa.