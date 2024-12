The Thing Remastered è disponibile da ora con lancio a sorpresa su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

The Thing Remastered è dunque disponibile da ora su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch: si tratta di una versione rimasterizzata e profondamente rielaborata dell'originale, con una riedizione curata dagli esperti di Nightdive Studios.

La questione era già emersa attraverso Xbox Wire, che aveva piazzato il gioco in uscita nella giornata di oggi, ma ancora mancava l'annuncio ufficiale da parte di Nightdive, che evidentemente era collegato alla sua presentazione nel corso dell'evento di questa sera.

Alla fine le voci di corridoio sono state confermate: The Thing Remastered è disponibile da ora, nella serata del 5 dicembre , con un vero e proprio lancio a sorpresa annunciato nel corso del PC Gaming Show e attraverso il trailer di lancio pubblicato qui sotto.

Un survival horror da riscoprire

L'originale era un interessante survival horror in terza persona ad ambientazione fantascientifica basato sull'omonimo film di John Carpenter, vero e proprio classico del genere e opera di culto.

In questo caso ci troviamo di fronte alla versione rimasterizzata del gioco uscito originariamente nel 2002.

È un gioco rimasto alquanto underground, ma che è stato molto apprezzato dagli amanti del genere, tanto da diventare una sorta di cult a sua volta e meritarsi, dunque, anche l'operazione di rimasterizzazione, per l'occasione operata da un team particolarmente ferrato in questo ambito.

Ne abbiamo visto un gameplay trailer poco fa, con la promessa che il remaster realizzerà la visione originale del gioco, e conoscendo i lavori del team in questione ci possiamo anche credere. A questo punto, non resta che provarlo con mano, visto che The Thing Remastered è disponibile da ora.