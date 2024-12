Che fine ha fatto The Thing Remastered su Nintendo Switch? Nightdive aspetta Nintendo per lanciarlo in Europa

The Thing: Remastered è protagonista di una situazione alquanto strana: il gioco è stato lanciato su tutte le piattaforme il 5 dicembre ed è disponibile da tale data anche su Nintendo Switch in Nord America, ma non si è ancora visto in Europa e a quanto pare Nightdive sta aspettando informazioni da Nintendo per poterlo lanciare su tale console da queste parti.

Dev'essere successo qualcosa al livello di distribuzione in Europa, anche perché il gioco non è disponibile non solo in formato fisico ma anche in formato digitale, considerando che non è mai comparso sul Nintendo eShop europeo, mentre è regolarmente disponibile in altre aree geografiche.

Dopo quasi un mese, un piccolo aggiornamento è arrivato in queste ore da parte di Nightdive Studios, scaricando la questione su Nintendo, in attesa di eventuali sviluppi che dovrebbero arrivare prossimamente.