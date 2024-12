Square Enix è molto emozionata per l'arrivo di Nintendo Switch 2, dice il producer Akitoshi Kawazu

Le sue dichiarazioni possono essere prese in particolare considerazione, in quanto vista la sua posizione sembrano riflettere il sentimento generale del publisher , che potrebbe guardare con grande interesse alla nuova console Nintendo.

Kawazu figura tra gli intervistati all'interno del grande articolo corale sulla fine del 2024 e l'avvio del 2025 sulla rivista nipponica, e si tratta di una figura di notevole importanza all'interno di Square Enix, produttore di molti grandi titoli del publisher e specializzato in particolare sui JRPG .

Tra le varie interviste di fine anno agli sviluppatori giapponesi sui propositi del 2025 pubblicate da Famitsu c'è anche uno spazio dedicato a Akitoshi Kawazu, producer di Square Enix di grande esperienza, il quale si è detto particolarmente emozionato per l'arrivo di Nintendo Switch 2 .

Square Enix sembra molto interessata a Nintendo Switch 2

Kawazu ha riferito che "Non vedo l'ora di conoscere, sia come utente che come creatore" il presunto Nintendo Switch 2.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tra le novità più attese da parte del producer c'è dunque "Il successore di Nintendo Switch che Nintendo annuncerà nel 2025 e la corrispondente strategia di mercato che Nintendo svilupperà".

Una dichiarazione del genere risulta particolarmente rilevante perché sembra indicare un grande interesse da parte di Square Enix per la nuova console Nintendo, la quale potrebbe accogliere anche quelle produzioni di livello tecnico più alto che normalmente non vengono pubblicate su Nintendo Switch.

In questo senso, il fatto che Kawazu veda il 2025 segnato soprattutto dall'uscita della nuova console e dalla nuova "strategia di mercato" di Nintendo potrebbe indicare un notevole avvicinamento di Square Enix a Nintendo Switch 2.

Tra le varie interviste di fine anno, sempre per quanto riguarda Square Enix, c'è stato anche il team di Octopath Traveler e Bravely Default, che ha riferito di nuovi giochi da annunciare e lanciare nel 2025.