Il team Square Enix di Octopath Traveler e Bravely Default ha nuovi giochi da annunciare e lanciare nel 2025

Continuiamo la panoramica sui buoni propositi del 2025 da parte di vari sviluppatori giapponesi, intervistati all'interno del grande articolo corale che è ormai una tradizione di fine anno per la rivista nipponica 4Gamer, esaminando quanto riferito da Team Asano, lo studio responsabile di Octopath Traveler e Bravely Default, il quale ha nuovi giochi da annunciare e lanciare per il prossimo anno.

Dunque non si tratta solo di presentare, ma forse anche di far uscire questi nuovi progetti attualmente in sviluppo, di cui ancora non abbiamo informazioni precise ma con queste che dovrebbero arrivare ormai a breve, considerando le tempistiche.

L'informazione arriva direttamente da Tomoya Asano, il responsabile del team in questione, che ha riferito di avere delle "uscite" pianificate per il 2025, dunque con i giochi che dovrebbero essere pronti per il prossimo anno in arrivo.