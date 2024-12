Annunciata l'edizione rimasterizzata di Recettear, per tutti quelli che vogliono gestire un negozio fantasy

Dopo anni di silenzio, lo sviluppatore indipendente EasyGameStation è tornato sulla scena annunciando l'edizione rimasterizzata della sua hit Recettear: An Item Shop's Tale. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco di ruolo giapponese risalente al 2007 in cui si interpreta Recette, la proprietaria di un negozio piena di debiti, che deve rifornire e sponsorizzare gli avventurieri locali, cercando di risanare le sue finanze.