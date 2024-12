Apple TV+ è gratis per tutti nel primo weekend del 2025

Un'iniziativa interessante arriva dalla casa di Cupertino per l'inizio del nuovo anno: Apple TV+ sarà visibile gratis per tutti durante il primo weekend del 2025 , consentendo dunque di visionare l'intero catalogo incluso nel servizio senza alcun costo, sebbene solo per una quantità limitata di tempo.

Una full immersion di due giorni

Nel caso siate a casa nel primo fine settimana di gennaio, potete dunque dedicarvi alla scoperta di Apple TV+ grazie a questa interessante promozione ufficiale da parte di Apple, dando un'occhiata a quello che il catalogo ha da offrire.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Due giorni non sono molti, ma se avete tempo a disposizione potete comunque fare una prova approfondita di alcune produzioni specifiche.

Tra le serie più note e celebrate all'interno di Apple TV+ figurano Ted Lasso, Severance, The Morning Show e altri, dunque il consiglio è ovviamente concentrarsi sui titoli più noti e indicati per avere un'idea del livello qualitativo del catalogo del servizio Apple, che si contraddistingue per essere piuttosto alto, seppure la quantità di produzioni non sia ampia come quella di altri servizi concorrenti.