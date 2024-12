Il prossimo Magic Mouse potrebbe includere il controllo vocale

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, un futuro Magic Mouse con funzionalità di controllo vocale sarebbe una scelta logica, soprattutto considerando l'evoluzione delle tecnologie AI. Tuttavia, Gurman sottolinea che, al momento, non ci sono conferme ufficiali o rumor consistenti su questa caratteristica.

Gurman ha ribadito che il prossimo modello del dispositivo si concentrerà su un design più ergonomico e su gesti innovativi . Tuttavia, non esclude del tutto l'idea di integrare il controllo vocale, anche se lo considera una possibilità futura, magari da sfruttare in un orizzonte di 5-10 anni.

e non è possibile caricare il post

Il dibattito è stato innescato da un leaker coreano, "yeux1222", che ha riportato l'esistenza di un prototipo del Magic Mouse con controllo vocale , touch avanzato e supporto per gesti. Gurman, intervenendo sui social, ha descritto questa notizia come un possibile fraintendimento di un suo precedente rapporto, nel quale aveva discusso di un redesign del Magic Mouse.

Controllo vocale e AI: un’anticipazione per il futuro

Se Apple decidesse di aggiungere il controllo vocale al Magic Mouse, l'implementazione potrebbe essere mirata ad arricchire le interazioni con Apple Intelligence. Gli utenti potrebbero, ad esempio, attivare Siri o eseguire comandi specifici attraverso la voce, offrendo una maggiore integrazione con il crescente ecosistema AI di Apple.

Il Magic Mouse.

Gurman suggerisce che, anche se oggi il controllo vocale non rappresenta una necessità per i Mac, questa funzione potrebbe diventare rilevante in futuro. Un aggiornamento di questo tipo potrebbe servire a futuri progetti di Apple, data la lunga durata dei cicli di aggiornamento del Magic Mouse.

L'attuale Magic Mouse non ha subito cambiamenti significativi dal 2019, con l'introduzione del Magic Mouse 2. Gli aggiornamenti successivi si sono limitati all'aggiunta di nuove colorazioni e al passaggio al connettore USB-C. Tuttavia, Gurman ha recentemente dichiarato che Apple sta lavorando a una "riproduzione completa" del dispositivo, che includerà un design moderno e un posizionamento più pratico della porta di ricarica, attualmente collocata in una posizione scomoda sul fondo del mouse.