Valve genera più soldi per dipendente rispetto a Amazon, Apple, Microsoft e Netflix

Valve è un colosso dell'industria videoludica ma rimane una compagnia relativamente piccola, essendo composta da meno di 400 dipendenti, i quali generano una quantità di denaro notevole: in base ad alcuni calcoli pubblicati da PC Gamer e basati su dati del 2018, Valve genera più denaro per dipendente all'ora rispetto a compagnie colossali come Amazon, Apple, Microsoft e Netflix.

I dati precisi non possono essere diffusi per quanto riguarda i ricavi per dipendente all'ora dal punto di vista netto, ma secondo quanto riferito pubblicamente dalle compagnie maggiori è facile vedere come Valve possa superare le concorrenti di enormi dimensioni.

Secondo alcuni dati diffusi nel 2021, Valve impiega 336 dipendenti, cosa che la rende di fatto più piccola anche di diversi team di sviluppo, come Ubisoft, Electronic Arts o Activision Blizzard per menzionare i maggiori, ma anche rispetto a Larian Studio, per fare un esempio celebre e di dimensioni minori.