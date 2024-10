Apple lancia ufficialmente i nuovi Magic Keyboard, Mouse e Trackpad, tutti con USB-C

Apple ha annunciato il lancio di una nuova linea di accessori per Mac: Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad, tutti aggiornati con la porta USB-C, segnando così l'addio ufficiale alla porta Lightning che questi accessori utilizzavano dal 2015. Con l'introduzione del nuovo iMac M4, questi accessori sono ora disponibili per l'acquisto individuale nello store Apple, mantenendo i prezzi della generazione precedente: 85€ per il Magic Mouse, 199€ per il Magic Keyboard (disponibile attualmente solo nella versione con tastierino numerico) e 139€ per il Magic Trackpad. Anche i nuovi accessori sono disponibili in versione bianca o nera, e il loro design rimane pressoché invariato rispetto al passato.

Arriva l'USB-C La più grande novità risiede nell'adozione del connettore USB-C, che migliora la coerenza nella gamma di dispositivi Apple, rendendo più facile per gli utenti Mac utilizzare un unico cavo di ricarica per tutti i loro dispositivi, dal portatile fino agli accessori. Tuttavia, Apple ha scelto di mantenere il connettore di ricarica del Magic Mouse nella sua storica e discussa posizione: il fondo del dispositivo. Questa scelta, spesso criticata per la difficoltà che comporta durante la ricarica, lascia spazio a una soluzione che molti ritengono poco pratica ma coerente con il design minimalista di Apple. Il nuovo mouse, lo stesso posto per il connettore. L'adozione della porta USB-C per questi accessori è una mossa importante per Apple, che porta i dispositivi di input a uniformarsi agli standard di connettività presenti già dal 2018 sui MacBook, e più recentemente sugli iPad e sugli iPhone a partire dal 2023. Questa transizione si allinea con le recenti normative europee che mirano a standardizzare il connettore di ricarica su dispositivi elettronici, favorendo un unico cavo di alimentazione per ridurre rifiuti elettronici e migliorare l'esperienza d'uso degli utenti.