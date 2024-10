La open beta di Monster Hunter Wilds è disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus

Come annunciato nei giorni scorsi da Capcom, la open beta di Monster Hunter Wilds è disponibile da alcune ore per gli abbonati a PlayStation Plus, che potranno accedere in maniera esclusiva al gioco fino alle 3:59 del 31 ottobre.

Dopodiché, sempre stando alle indicazioni di Capcom, a partire dalle 2:59 del 1 novembre e fino alle 3:59 del 4 novembre la beta verrà aperta a tutti gli utenti e su tutte le piattaforme, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Come già riportato, la open beta di Monster Hunter Wilds consentirà di utilizzare l'editor per la creazione del personaggio, cimentarsi con una missione della campagna e con una caccia al Doshaguma, in quest'ultimo caso scegliendo se procedere in solitaria oppure in multiplayer cooperativo.

Tutti i progressi effettuati, incluso il personaggio creato, potranno poi essere trasferiti nella versione completa del gioco laddove si decidesse di acquistarla. Con un piccolo extra per i partecipanti alla beta: un pendente a forma di volpe per decorare le armi e il Seikret.