La data di uscita di Kingdom Come: Deliverance 2 è stata anticipata: vediamo le novità

Febbraio sembra essere un mese estremamente denso di pubblicazioni, il prossimo anno, e tra i giochi in arrivo vi è anche Kingdom Come: Deliverance 2 , il gioco di ruolo d'azione ad ambientazione medievale. Ora, scopriamo che avrete modo di iniziare prima del previsto le vostre avventure: la data di uscita di Kingdom Come: Deliverance 2 è infatti stata anticipata al 4 febbraio 2025 .

Le altre novità di Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse Studios ha condiviso la nuova data di uscita di Kingdom Come: Deliverance 2 tramite i social media e ha anche promesso che sono in arrivo "notizie più interessanti", nei prossimi giorni. Per iniziare - nella giornata di domani, a un orario da definire - arriverà un nuovo trailer dedicato alla storia del gioco di ruolo d'azione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il tweet qui sopra recita quanto segue, in traduzione: "Grandi notizie: Kingdom Come: Deliverance II arriverà nelle vostre case il 4 febbraio 2025! Con la data di uscita anticipata di una settimana, nei giorni successivi arriveranno altre notizie entusiasmanti. Il nuovissimo trailer della storia verrà pubblicato domani 5 dicembre. Anche le specifiche per PC e console. Audentes Fortuna Iuvat."

Se volete scoprire di più del videogioco, potete vedere un lungo video di gameplay di Kingdom Come: Deliverance 2. Il primo capitolo ha venduto oltre 8 milioni di copie e questo seguito pare evolvere quanto di buono fatto nel primo gioco.