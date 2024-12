Kingdom Come: Deliverance 2 si mostra in un lungo video di gameplay

IGN ha pubblicato un lungo video di gameplay di Kingdom Come: Deliverance 2, contenente i primi quarantatré minuti della campagna del nuovo capitolo della serie firmata Warhorse Studios, in arrivo a febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Le sequenze dell'atteso sequel si aprono con un furioso assedio e la situazione sembra mettesi male per il protagonista dell'avventura, che con una freccia nella spalla ricorda come si è arrivati a quel punto: un espediente narrativo che consente agli sviluppatori di introdurci al meglio all'azione e alle sue meccaniche.

Al di là delle inevitabili sezioni in stile tutorial, anch'esse necessarie per rinfrescarci la memoria in merito al sistema di combattimento in prima persona, appare evidente il lavoro che Warhorse Studios ha fatto anche e soprattutto sul piano della narrazione e della direzione rispetto all'originale Kingdom Come: Deliverance.

Da questo punto di vista spicca senza dubbio il ruolo di Sir Hans Capon, che Henry si trova ad accompagnare nel corso di un viaggio e che promette di riconfermarsi un personaggio davvero interessante.