Iniziato il 1° round del Players' Voice, il premio del pubblico dei Game Awards: ecco i trenta giochi nominati

I The Game Awards hanno aperto le votazioni per il Players' Voice, sostanzialmente il premio del pubblico. Diviso in tre round, il primo vede partecipare 30 titoli, da cui ne emergeranno 10, che parteciperanno al secondo round. C'è tempo fino al 4 dicembre per votare. Il vincitore sarà ovviamente annunciato nel corsod dell'evento principale, che sarà trasmesso il 12 dicembre.