South of Midnight è protagonista di un brevissimo video di gameplay

Come detto, si tratta soltanto di pochi secondi che però dicono molto del nuovo progetto di Compulsion Games: dalla solidità del comparto tecnico e artistico a un sound design che sembra davvero eccellente , per arrivare infine alla connotazione degli scontri in arena, che potrebbero essere uno degli elementi centrali del gioco.

La clip mostra infatti uno dei combattimenti che ci troveremo ad affrontare durante la campagna di South of Midnight, con la protagonista che usa le sue armi per infliggere diversi colpi a un nemico spettrale, svuotandone la barra della salute fino a farlo scomparire del tutto con una manovra finale.

Compulsion Games ha pubblicato un brevissimo video di gameplay di South of Midnight , il promettente action adventure in arrivo su PC e Xbox Series X|S nel corso del 2025: pochi secondi di azione in-game che però sembrano dire tanto del gioco.

Uscita ancora lontana?

Annunciato lo scorso anno, South of Midnight dovrebbe fare il proprio debutto su PC e Xbox Series X|S nel 2025, come detto, ma non ci sono ancora dettagli precisi sulla finestra di lancio e immaginiamo che la pubblicazione non sia prevista per il primo trimestre.

C'è sicuramente grande curiosità attorno a questo progetto, senza dubbio il più importante di sempre per Compulsion Games, che con i suoi precedenti Contrast e We Happy Few aveva dimostrato chiare capacità sul piano artistico ma non altrettanto sotto il profilo del gameplay.