South of Midnight annunciato da Compulsion durante l'Xbox Games Showcase

È stato infine annunciato South of Midnight con un trailer di presentazione, il nuovo gioco da parte di Compulsion Games, autori di We Happy Few che è stato mostrato per la prima volta nel corso dell'Xbox Games Showcase.

Conosciuto in precedenza come "Project Midnight", ma solo nelle voci di corridoio finora, il trailer di presentazione non ha mostrato praticamente nulla del gameplay, dunque diventa difficile valutarne le caratteristiche.

Emerge chiaramente, tuttavia, la particolare atmosfera che lo pervade, che ha a che fare con il folklore degli USA meridionali.

South of Midnight è stato annunciato per PC e Xbox Series X|S ma non ha ancora un periodo di uscita, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo. Dovrebbe trattarsi di un action adventure di qualche tipo caratterizzato da questa strana e affascinante atmosfera tra blues e magia, in uscita ovviamente al day one su Xbox Game Pass.