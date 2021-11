Xbox Series X|S: svelati i progetti Pentiment da Obsidian e Midnight da Compulsion

Altri due progetti non ancora annunciati sono stati svelati da Jez Corden di Windows Central, in questo caso si tratta di Pentiment, ovvero un nuovo gioco in sviluppo presso Obsidian, e di Midnight, il nuovo gioco di Compulsion Games.

In entrambi i casi si tratta ovviamente di esclusive Xbox, essendo sviluppati dai team interni di Xbox Game Studios, e usciranno dunque su Xbox Series X|S e PC, anche se non ci sono ancora periodo di rilascio previsti. D'altra parte sono ancora titoli provvisori di progetti in corso. Anche in questo caso si tratta di voci di corridoio, ma Corden ha dei legami piuttosto solidi con Microsoft e ha corredato il suo report anche di concept art, dunque tendiamo a credere a quanto riferito.

Pentiment è il gioco in sviluppo presso Obsidian diretto da Josh Sawyer e si tratta del terzo progetto in corso oltre ad Avowed e The Outer Worlds 2. Il gioco era stato già menzionato da Jeff Grubb e ottiene alcuni altri dettagli da Corden, dando ulteriore sostanza alla questione.

Si tratta di un gioco di dimensioni non enormi ma che rappresenta la realizzazione di un'idea coltivata da Sawyer da diverso tempo e le caratteristiche combaciano con quelle già riferite da Grubb in precedenza: è una sorta di avventura investigativa con elementi RPG, nella quale interpretiamo il ruolo di un investigatore che deve risolvere un caso di omicidio nell'Europa del XVI secolo.

Il gioco dovrebbe assomigliare a Disco Elysium come struttura generale, essendo strutturato su una narrazione ramificata, dialoghi e su indagini invece che sul combattimento.

Pentiment, un primo concept art pubblicato da Windows Central

È possibile giungere a conclusioni e accusare chi vogliamo, anche se la decisione è sbagliata, affrontandone poi le conseguenze. Secondo quanto riferito, Pentiment è sviluppato da un piccolo team di 12 persone al momento e l'artwork riportato qui sopra rappresenta un po' il concept stilistico alla base del gioco. Il titolo, peraltro, si riferisce all'immagine che compare sotto a quella più superficiale in un quadro, che indica la presenza di un disegno iniziale diverso.

Project Midnight è il nuovo gioco di Compulsion Games, autori di We Happy Few. Dovrebbe essere un action game in terza persona ambientato in un mondo fantastico e alquanto oscuro, con alcuni artwork visibili qui sotto a dare un po' l'idea dello stile.

Project Midnight, primi artwork sul gioco di Compulsion pubblicati da Windows Central

In questi sono visibili studi su personaggi e ambientazioni, per avere un'idea delle atmosfere generali.

Gli sviluppatori sembra si siano ispirati al "profondo sud" degli USA, ovvero quella particolare atmosfera che pervade storicamente cultura, folklore e ambientazioni di stati come Alabama, Georgia, Lousiana e Mississippi. L'idea di Compulsion è raccontare una storia di crescita e maturazione di un personaggio all'interno di questa ambientazione che fonde caratteristiche reali, tradizioni folkloristiche e visioni oscure in un mondo fantastico. Il gioco dovrebbe essere un single player fortemente incentrato sulla narrazione, ma non ha ancora una data di uscita. Considerando che We Happy Few è ormai uscito da circa tre anni, lo sviluppo dovrebbe essere ormai in stato piuttosto avanzato.