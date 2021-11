SSD Samsung 500 GB: offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021, memoria esterna portatile

In occasione dell'Early Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un SSD Samsung T7 MU-PC500R, una memoria portatile esterna da 500 GB. Lo sconto segnalato è di 9.99€, ovvero dell'11%.

Il prezzo pieno segnalato per questo SSD è 89.99€, ma spesso viene proposto anche a prezzi superiori. Quello odierno è lo sconto migliore mai proposto sulla piattaforma, anche se non è la prima volta che appare. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, questo SSD propone velocità di lettura da 1.050 MB/s. Dispone di un ingresso USB 3.2 Gen 2 (retrocompatibile). La scocca è in metallo e permette di supportare cadute fino a 2 metri di altezza. Supporta Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successi, Android 5.1 (Lollipop) e successivi. Nella confezione sono inclusi i cavi USB tipo C a C e USB tipo C ad A.

