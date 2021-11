ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition: disponibile in Italia il silenzioso modello con ventole Noctua

La ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition dovrebbe comparire a breve nei negozi italiani, ma diamo per scontato che sarà venduta con contagocce e a ben più del prezzo consigliato di 899 euro. Questo nonostante un'estetica destinata a non piacere a tutti. Ma gli estimatori del design Noctua, che comporta anche temperature basse e una rumorosità estremamente contenuta, non mancano di certo.

ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition non è per tutti, a partire dallo schema di colori per arrivare allo spessore

L'edizione speciale di ASUS non di distingue solo per lo schema di colore Noctua o per l'alta qualità delle ventole. Un altro fattore che salta subito all'occhio è lo spessore di quasi 9 centimetri che equivale a 4.3 slot occupai sulla scheda madre ed è funzionale, come le ventole a garantire temperature minime mantenendo il rumore ai minimi livelli possibili. Parliamo di un livello di pressione sonora inferiore di 10 decibel rispetto alla ASUS RTX 3070 TUF Gaming, per una rumorosità che in termini pratici risulta più silenziosa del modello base di 5.7 decibel con le ventole a regime standard, garantendo 4 gradi centigradi con una rumorosità di 12.6 decibel.

La ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition scende a soglie di rumorosità impercettibili

Un valore del genere significa che la scheda ASUS, mantenendo le ventole alla velocità di crociera, risulta pressoché inudibile, anche avvicinando l'orecchio a un palmo dalle due ventole NF-A12x25 da 120 mm. Il tutto condito da modalità zero decibel sotto i 50 gradi, dual BIOS e dal contributo dell'esperienza di Noctua anche nel design dell'intera dissipazione, la stessa che ritroviamo anche nel modello OC Edition, non ancora ufficializzato per l'Italia. Di seguito le specifiche della ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition.

Scheda tecnica ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition GPU: GA104 a 8 nanometri Cuda Core: 5.888 Frequenza GPU: base 1.725 MHz - boost 1755 MHz Memoria: GDDR6 8GB a 14 Gbps con bus a 256-bit Dissipazione: 2x ventole NF-A12x25 da 120 mm Connettività: 2x HDMI 2.1, 3x Display Port 1.4a Dimensioni: 310 x 147 x 87.5 mm Prezzo consigliato: 899 euro