Rainbow Six Siege Operazione High Calibre: abbiamo provato la nuova stagione e l'operatore Thorn

In questo articolo passeremo quindi in rassegna i 3 elementi principali che vanno a comporre High Calibre , questo è il titolo della nuova stagione, raccontandovi anche la nostra prova in gioco . Partiremo con il nuovo operatore, Thorn, spenderemo qualche parola sul restyling della mappa Outback e chiuderemo in bellezza con le novità sottotraccia in grado di migliorare sensibilmente il flusso di gameplay e la leggibilità di Rainbow Six Siege.

In attesa che le indiscrezioni sul settimo anno si facciano via via più concrete e dettagliate, abbiamo quindi pensato di dedicarci con attenzione a questo corposo, nuovo aggiornamento che, come di consueto, tenterà di alterare sottilmente ma intelligentemente il meta e di offrire qualche interessante novità anche sul fronte delle meccaniche esistenti.

Thorn, il nuovo operatore difensore di Rainbow Six Siege

Chiaramente non si può parlare di High Calibre senza partire dalla sua novità più importante: il nuovo operatore Thorn. Tralasciando il nome d'arte, si tratta di Brianna Shekan, un'irlandese nata nella Contea di Kildare, la cui abilità speciale insieme all'armamentario, la piazzano di diritto tra le fila degli operatori difensori.

Il gadget specifico di Thorne è la Razorbloom Shell, una sorta di granata adesiva di prossimità che Brianna può piazzare su qualsiasi superficie della mappa e, dopo un brevissimo tempo di attivazione, rimane in attesa che un nemico passi nelle sue vicinanze. Quando questo avviene, l'esplosivo si innesca e dopo un paio di secondi esplode uccidendo sul colpo tutti gli operatori presenti nel raggio di detonazione.

L'oggetto, come sempre accade con R6S, si porta in dote tutta una serie di elementi tattici e strategici nella sua gestione e chiaramente è sviluppato per prevedere una serie di contromisure. Innanzitutto l'esplosione non è immediata, ma l'avversario che innesca la Shell ha qualche attimo per riconoscere il suono caratteristico di attivazione, e a quel punto decidere se provare a fuggire oppure se scovare il posizionamento della granata. Il raggio di esplosione infatti, per quanto vasto, lascia ampi margini di movimento per mettersi al riparo; inoltre il gadget può essere distrutto con un singolo colpo di arma da fuoco, un laser o un'esplosione senza che questo generi ulteriori danni anche se l'esplosivo è innescato.

Le contromisure permettono invece di neutralizzare alla radice la Razorbloom Shell così da evitare in partenza la minaccia sfruttando la sua natura elettronica. Zero e IQ, attraverso il loro gadget, possono intercettare e disabilitare il device dalla distanza o comunque evitando che si attivi, mentre il drone di Twitch può fare lo stesso durante l'esplorazione sempre utilizzando il suo laser. Ovviamente sarà possibile utilizzare anche le granate EMP di Thatcher.

La parte che più ci ha divertito con la Shell riguarda comunque la genialità che può contraddistinguere il suo posizionamento. Da un lato abbiamo, infatti, la totale libertà di piazzare il gadget praticamente ovunque: è adesivo e questo permette di attaccarlo sotto tavoli o suppellettili varie, intorno agli stipiti di un ingresso o comunque in modo tale da risultare difficilissimo da vedere. Allo stesso tempo è perfetto da utilizzare in combinazione con filo spinato o scudi mobili per cercare di creare delle strozzature o degli impedimenti che rendano impossibile la fuga degli avversari entro il tempo necessario alla sua attivazione. La combinazione di questi 2 elementi può portare a soluzioni davvero letali per il team attaccante.

In aggiunta Thorn si porta in dote anche un'arma nuova di zecca: il fucile mitragliatore UZK50Gi. Si tratta di una SMG con 23 proiettili calibro 50 per caricatore, capace di riversare abbastanza forza distruttiva da disintegrare molto rapidamente pareti, pavimenti e soffitti rinforzabili, oltre a risultare chiaramente devastante per gli avversari colpiti, anche a distanze molto elevate. Alla prova dei fatti abbiamo particolarmente apprezzato il rinculo ridotto adeguatamente bilanciato da un rateo di fuoco poco elevato: 2 fattori che rendono questo fucile molto più vicino al concetto di arma di precisione rispetto all'idea di una SMG utile anche per fare fuoco di soppressione.

Thorn può scegliere come primaria anche il fucile a pompa M870, mentre per quello che riguarda le armi secondarie, ha a disposizione la pistola 1911 TACOPS o la mitraglietta C75-AUTO. I gadget a sua disposizione, a parte la Razorbloom Shell che la contraddistingue come operatore, sono il filo spinato e lo scudo mobile. Infine ha armatura e velocità medie.