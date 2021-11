Obsidian, i primi dettagli sul gioco di Josh Sawyer da Jeff Grubb

Obsidian Entertainment sta lavorando a un nuovo gioco realizzato dal game designer Josh Sawyer, e come promesso il giornalista Jeff Grubb ha rivelato i primi dettagli sul progetto.

Nome in codice Project Missouri, il titolo in questione sarà un RPG investigativo in cui dovremo individuare il colpevole di un omicidio e smarscherarlo raccogliendo indizi e parlando con gli eventuali testimoni.

Il gioco si focalizzerà su meccaniche sperimentali e sull'interazione con l'ambiente e i PNG, sullo sfondo dell'Europa del sedicesimo secolo: un'ambientazione senza dubbio affascinante e dotata di un grande potenziale.

Obsidian Entertainment, il logo ufficiale

Non saranno presenti combattimenti ma un chiaro senso di libertà: si potrà andare avanti anche nel caso in cui si dovesse sbagliare persona e affrontare quindi le conseguenze i tali azioni.

In uscita nel corso del 2022, molto probabilmente come esclusiva Xbox, il progetto diretto da Josh Sawyer è in lavorazione presso un piccolo team di sviluppo interno di Obsidian Entertainment.