Devolver Digital ha acquisito Dodge Roll, Firefly Studios e Nerial

Devolver Digital è stata quotata in borsa e ha subito effettuato alcune acquisizioni, nello specifico il publisher ha acquistato Dodge Roll, Firefly Studios e Nerial.

Partecipata al 5% da Sony, Devolver Digital si è dunque assicurata tre nuovi e talentuosi team di sviluppo. "Questi sviluppatori e il nostro studio si sono guardati e hanno capito che avrebbero lavorato insieme per sempre, dunque li abbiamo acquisiti con tanto amore, più che altro perché così ci saremmo frequentati più spesso", ha dichiarato l'azienda.

"I giochi e le esperienze a cui questi team stanno lavorando sono incredibili e ognuno di essi manterrà la propria piena autonomia creativa", continua il comunicato di Devolver Digital. "Non ci sono ancora piani specifici per Enter the Gungeon 2, ma possiamo assicurarvi che l'abbiamo chiesto a Dodge Roll più di una volta."

I tre studi acquisiti da Devolver Digital sono dunque: