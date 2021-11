Sony investe in Devolver Digital: acquisito il 5% delle azioni

Devolver Digital è stata quotata su AIM, un sub-market della borsa di Londra, con una valutazione importante che sfiora il miliardo di dollari e sulla quale pare si sia già lanciata Sony Interactive Entertainment che ha investito acquisendo il 5% delle azioni disponibili.

Le azioni di Devolver Digital sono andate online nelle ore scorse, portando a una valutazione complessiva della compagnia sui 950 milioni di dollari, in linea con le previsioni che erano state fatte da Devolver e da Fieldfisher, lo studio legale che ha curato questa apertura del publisher sul fronte azionario.

Per quanto riguarda AIM si tratta di un'introduzione importante, poiché Devolver Digital rappresenta attualmente la seconda compagnia più grande vista finora presso tale sotto-mercato.

L'attrice Mahria Zook durante una delle folli conferenze ufficiali di Devolver Digital

Secondo quanto riferito da GamesIndustry, ma senza che la questione sia ancora ufficiale, sembra che Sony abbia effettuato un investimento del 5% nella compagnia, per il momento.

"Una IPO è la scelta migliore per noi, per assicurare la nostra continua crescita e il supporto per altri giochi", ha affermato il CEO di Devolver Digital, Douglas Morin, "cosa più importante, ci consentirà di mantenere la nostra cultura specifica".

L'idea di diventare una compagnia pubblica, infatti, è di "dare liquidità ai nostri team, ognuno dei quali è anche azionista della compagnia. Ci dà anche accesso ai capitali di mercato per continuare a investire nella nostra strategia di crescita e nell'implementazione di talenti".

Per il momento, dunque, l'idea è di poter acquisire ulteriori capitali attraverso il mercato pubblico, in questo modo rimanendo indipendenti ma potendo sfruttare delle nuove iniezioni di denaro provenienti da investitori. Questo non esclude poi eventuali accordi ulteriori, come potrebbe succedere con Sony, ma per il momento si tratta solo di crescita da publisher indipendente.

A questo punto attendiamo di vedere se la questione verrà in qualche modo utilizzata per arricchire la tipica follia delle conferenze dedicate alla compagnia, come abbiamo visto durante la presentazione Devolver Digital E3 2021, di cui abbiamo parlato anche nello speciale "Stile, pazzia e videogiochi nella conferenza E3 del secolo".