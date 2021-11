Milan Games Week, Domenico Romano ci parla di come ha organizzato questo atteso appuntamento

Abbiamo scambiato qualche battuta con Domenico Romano, Chief Executive Officer di Fandango Club S.p.A., l'azienda che ha organizzato la Milan Games Week e Cartoomics , il classico appuntamento autunnale coi videogiochi e i fumetti che si tiene alla Fiera di Milano dal 12 al 14 novembre 2021 , per capire come è andata quest'anno.

Permangono, però, tantissimi problemi da superare, logistici e non, per consentire di riunire tante persone di stare assieme in tutta sicurezza, per questo motivo è molto interessante scoprire come, chi queste fiere le organizza, è riuscito nell'impresa.

Ripartenza

Domenico Romano

Multplayer.it: Partiamo da una domanda forse banale ma necessaria: quali sono state le maggiori difficoltà incontrate nell'organizzare di un evento come questo dopo la pandemia?

Domenico Romano: La sfida più grande è stata quella di combattere "l'incertezza". Numero di accessi, modalità d'accoglienza, contenuti, ospiti internazionali.... I cambi di regole e sono stati costanti e frequenti. Fortunatamente con un partner come Fiera Milano anche una missione impossibile, diventa possibile. I padiglioni saranno assolutamente sicuri ed i criteri d'accesso permetteranno a tutti i visitatori di vivere con leggerezza e coinvolgimento tutti i contenuti dell'evento. Per la prima volta abbiamo chiesto ai nostri visitatori di esprimere una preferenza (non vincolante) di ingresso, per cercare di gestire il flusso nel migliore dei modi. Le aree saranno studiate per permettere il giusto distanziamento, senza però escludere il coinvolgimento necessario per far vivere un'esperienza in puro stile Games Week e Cartoomics.

Vedere unite Milan Games Week e Cartoomics "As One" è un avvenimento importante per gli appassionati del nord Italia (e non solo). Quando è nata l'idea e com'è stato il percorso fino a oggi?

La parola chiave è "POP CULTURE", quella che da sempre avvolge la vita di due generazioni, Generazione Z Millennial. Videogame, fumetti, film, serie TV... sono strumenti grazie ai quali le nuovi generazioni si esprimono, comunicano. Mettere insieme Milan Games Week e Cartoomics è solo la prima mossa per trasformare Milano nella capitale della Pop Culture europea e creare il più grande evento dedito a raccontare e ascoltare le storie ed i sogni delle nuove generazioni.

La Milan Games Week sarà uno dei primi eventi del settore a ripartire dal vivo nel mondo. Come è stato il feedback dei colleghi e dei partner? C'è voglia di ripartire o c'è ancora tanto scetticismo? Come è stata invece la reazione da parte del pubblico?

Il primo riscontro che mi sento di sottolineare è quello del pubblico. I biglietti per sabato 13 sono già sold out e quelli della domenica, crediamo lo saranno entro inizio prossima settimana. La voglia di rivedersi live c'è, da parte di creator, pubblico e addetti ai lavori. Il nostro focus quindi è la soddisfazione del visitatore. Le aziende partner hanno abbracciato questa sfida e sono pronti a vincerla insieme.

Dopo questi due anni di pausa, come è cambiato il modo di organizzare queste fiere? È "solo" una questione logistica o è cambiato il modo di comunicare con il pubblico e interfacciarsi coi videogiocatori?

È cambiato molto. La comunicazione deve essere costante e omnicanale, questo è il motivo per cui sul canale MGW_X di Twitch abbiamo lanciato Mix&Match, il primo interactive live show che coinvolge il pubblico della Milan Games Week e Cartoomics, durante tutto l'anno, per dialogare, ricevere feedback e "spoilerare" novità.

Più il mondo diventa mutevole, più una comunicazione costante diventa indispensabile.

C'è un solo modo per combattere l'incertezza, ed è l'argomentazione, la spiegazione.

Il pubblico ascolta, comprende e sostiene se hai voglia e modo per raccontare quello che stai facendo e perché lo stai facendo.