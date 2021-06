Devolver Digital - Stile, pazzia e videogiochi nella conferenza E3 del secolo!

Ma soprattutto troverai gente che sa come si comunica un prodotto e che, anno dopo anno, ha messo in piedi uno show degno delle migliori produzioni hollywoodiane. Quella di Devolver Digital è la conferenza E3 del secolo?

Da quando l'E3 è cambiato, questo piccolo grande team ha continuato ad essere sé stesso preservando l'essenza della fiera fuggendo fuori dai padiglioni del Los Angeles Convention Center. Da diversi anni, la sua area espositiva è a pochi metri dal vero E3, ed è proprio dove puoi trovare gente come te: non il nerd fatto e finito che si trascina stanco tra gli stand, ma l'appassionato di videogiochi che sa apprezzare un ambiente rilassato e spontaneo che non vuole circuirti con il chiacchiericcio e nemmeno ingannarti coi soliti effetti speciali. In Devolver Digital sai che troverai birra infinita e di qualità, magliette straordinarie, trattori arrugginiti, paninazzi con pulled pork che ti saziano per giorni e un gruppo di persone stracazzute sempre pronte a parlarti dei loro giochi altrettanti stracazzuti.

Come si dice? Se non ci fosse Devolver Digital, bisognerebbe inventarla. Il problema è che non ci è chiaro nemmeno come sia nata questa originale e inimitabile Devolver Digital: quindi abbiamo più di un dubbio che qualcuno, in un'altra timeline, ne possa creare un'altra.

Devolver MaxPass +

Poi è arrivata la pandemia e naturalmente anche Devolver Digital ha dovuto cercare una nuova formula: come preservare quello spirito ribelle anche in un contesto digitale? La soluzione è stata trovata prendendo in giro gli altri publisher, non i pesci piccoli come lo è la stessa Devolver, ma i grandissimi che pretendono di reinventare ogni anno la ruota, ma sempre con gli stessi giochi, sempre con le stesse parole. Ed è stato così anche quest'anno: la conferenza della compagnia texana ancora una volta non è stata una conferenza come le altre, ma quasi un episodio di una serie TV di cui non ti perderesti nemmeno una puntata, se questa esistesse davvero.

Attori e veri membri del team si alternano in un velocissimo montaggio nel quale una Devolver Digital di fantasia, estremizzata in tutte le sue reali caratteristiche, organizza una riunione per capire in che modo stupire il pubblico dell'E3, tirando infine fuori l'idea più cretina che ci sia: il futuro dei videogiochi passerà per quello che viene definito un sistema di monetization as a service, basato sul prossimo, straordinario, definitivo, rivoluzionario Devolver MaxPass +.

Naturalmente non ci sia niente di vero, ma dannazione se fa ridere, dannazione se questi 32 minuti di cortometraggio, alternato a video di gameplay e mai di sola computer grafica, sono fatti da Dio. Oltre che a far riflettere, perché una buona presa in giro fa funzionare anche il cervello. Quindi complimenti ancora una volta, cara Devolver Digital, non sarà come venirvi a trovare nel vostro inimitabile spazio pubblico, ma poco ci manca. E ora passiamo ai giochi!