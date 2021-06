Xbox Games Showcase Extended: data e ora del nuovo evento post-E3 2021

Ieri sera è andata in onda la conferenza dell'E3 2021 di Xbox e Bethesda, un evento denso di annunci e reveal che è stato apprezzato da critica e pubblico. Se non vi dovesse bastare, però, non disperate, perché a breve vi sarà un altro evento: Xbox Games Showcase Extended. Microsoft ha svelato data e ora del nuovo show: 17 giugno 2021 alle 19:00.

Xbox Games Showcase Extended sarà condotto da Parris Lilly e permetterà di seguire interessanti conversazioni sui team first party di Microsoft come Double Fine, Obsidian, Ninja Theory e Rare, ai quali si aggiungeranno anche partner di Microsoft Xbox provenienti da tutto il mondo.

Per il momento non è chiaro se avremo modo di vedere in azione altri giochi durante l'evento o se sarà più che altro una sorta di panel nel quale gli sviluppatori potranno parlare di quanto stanno creando e della propria esperienza come parte degli Xbox Game Studios. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere il 17 giugno per seguire in diretta Xbox Games Showcase Extended.

Nel frattempo, vi ricordiamo però che quest'oggi ci sarà spazio per nuovi gameplay di Halo Infinite e Forza Horizon 5: ecco i dettagli.

