Forza Horizon 5: risoluzione e frame rate per Xbox Series X|S svelati

Durante la conferenza dell'E3 2021 di Xbox + Bethesda abbiamo avuto modo di vedere in azione Forza Horizon 5, il nuovo spettacolare gioco di guida di Playground, in arrivo su Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Ora, grazie al sito ufficiale di Forza Motorsport abbiamo modo di scoprire la risoluzione e il frame rate delle versioni next-gen.

Viene indicato che Forza Horizon 5 sarà eseguito a 4K e 30 FPS su Xbox Series X, mentre punterà al 1080p e 30 FPS su Xbox Series S. I giocatori che preferiscono dare priorità al frame rate, però, avranno accesso a una modalità Prestazioni che permetterà di attivare i 60 FPS. Il gioco proporrà anche il ray tracing. Non sono stati indicati dettagli sulla risoluzione e il frame rate delle versioni Xbox One e Xbox One X.

Forza Horizon 5

Viene anche indicato che Forza Horizon 5 supporterà il cross-play tra tutte le piattaforme e il cross-save tra le due generazioni di console Xbox. Non è però possibile spostare i salvataggi da Steam a Xbox.

Vi ricordiamo che potete vedere data d'uscita e trailer di presentazione di Forza Horizon 5 dall'evento Xbox. Inoltre, vi segnaliamo che ci sarà modo di vedere di nuovo in azione il gioco quest'oggi: ecco l'ora alla quale sarà svelato il nuovo gameplay.