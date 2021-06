Halo Infinite e Forza Horizon 5, nuovo gameplay oggi dopo lo show dell'E3 2021

Microsoft ha dato fuoco alle polveri all'E3 2021, mostrando tanti giochi in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Tra i nomi più illustri ci sono Halo Infinite e Forza Horizon 5. Abbiamo avuto occasione di vedere un po' di gameplay di entrambi i titoli, ma siamo certi che i fan non saranno ancora soddisfatti. Per fortuna, Microsoft ha in programma un nuovo evento per la giornata di oggi, 14 giugno.

Precisamente, avremo modo di vedere nuovo gameplay del multigiocatore di Halo Infinite alle 17:00 (ora italiana) su YouTube a questo indirizzo. Invece, vi sarà spazio per Forza Horizon 5 alle 19:00 (ora italiana), sempre oggi 14 giugno, su Twitch a questo indirizzo.

Halo Infinite

Durante la giornata di ieri abbiamo avuto modo di vedere in azione, come detto, sia Halo Infinite che Forza Horizon 5. Non si è però trattato degli unici giochi mostrati durante l'E3 2021 di Xbox + Bethesda: per tutti i dettagli sugli annunci, potete fare riferimento al nostro articolo "Tiriamo le somme della conferenza Microsoft e Bethesda all'E3 2021".

