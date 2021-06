Immortality: trailer di annuncio del nuovo gioco dell'autore di Her Story e Telling Lies

Durante l'E3 2021 è stato presentato Immortality, un nuovo gioco da Sam Barlow, creatore di Her Story e Telling Lies, con il supporto di Allan Scott (Don't Look Now, Queen's Gambit), Amelia Gray (Mr. Robot, Maniac), Barry Gifford (Wild at heart, Lost Highway). Possiamo vederne il trailer qui sopra. Sarà rilasciato nel 2022 su PC. Grazie a Steam possiamo scoprire anche qualche dettagli aggiuntivo sulla trama.

Immortality segue le vicende di Marissa Marcel, una star del cinema che ha girato tre film, anche se nessuno di questi è mai stato pubblicato. Marissa Marcel è inoltre scomparsa: cosa è successo? Certamente starà a noi scoprire i dettagli.

Immortality: le locandine dei tre film al centro del gioco

I tre film fittizi (che "si pensa siano stati persi o distrutti") al centro delle avventure di Immortality sono:



Ambrosio (1968): Alan Fischer dirige Ambrosio il suo adattamento del famoso romanzo gotico di MG Lewis Il monaco. Ha dato la parte della famigerata Matilda alla sconosciuta Marissa Marcel.

Minsky (1970): John Durick scrive il suo thriller Minsky pensando a Marcel. Ambientato a New York City, il film riguarda la morte di un famoso artista e Marissa interpreta la musa sospettata di averlo ucciso.

Two of Everything (1999): Per il suo canto del cigno, Durick si unisce di nuovo a Marcel dopo essere tornata da una lunga pausa. Il film Two of Everything è un thriller sovversivo che esplora la dualità tra una pop star di successo e la sua controfigura.

