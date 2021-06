Com'è cambiato Babylon's Fall? L'anteprima dell'action di PlatinumGames

C'è solo un piccolo problema: il Babylon's Fall che abbiamo visto oggi non è quello presentato nel 2019 con il primo video gameplay : ora è un titolo pensato per essere un live service e il suo gameplay è mutato al punto da renderlo quasi irriconoscibile rispetto a quanto visto inizialmente. In questa anteprima di Babylon's Fall abbiamo cercato di confrontare i due trailer mostrati, per capire nel dettaglio cosa è cambiato.

Il silenzio che circonda Platinum da alcuni anni a questa parte per alcuni è preoccupante. La nota casa nipponica è quasi sempre stata una garanzia di qualità, ma nell'ultimo quinquennio è andata incontro a pesanti riorganizzazioni interne che, unite a una pletora di titoli annunciati e poi scomparsi per parecchio tempo, hanno destato varie voci sul suo futuro. Il buon gioco mobile World of Demons ha però riacceso parzialmente le speranze di vedere questo roboante team di sviluppo di nuovo in azione su una super produzione e quindi, appena Square ha confermato che - dopo due anni di nulla dal primo trailer - avremmo visto finalmente una presentazione dell'atteso Babylon's Fall , molti fan di Kamiya e combriccola sono andati in brodo di giuggiole, convinti di aver a che fare con qualcosa di potenzialmente eccelso.

Benvenuti compagni, addio velocità

Babylon's Fall: alcuni personaggi

Un live service. Un gioco con contenuti che verranno aggiunti nel tempo, affrontabile in single player, ma costruito prevalentemente attorno alla cooperativa. Durante il Summer Showcase di Square Enix il director Saito in persona ha confermato che Babylon's Fall ora sarebbe, a tutti gli effetti, un game as a service action strutturato attorno a dungeon da affrontare in gruppo e obiettivi di difficoltà crescente. Si tratta di un campo abbastanza ostico per Platinum, che ha provato a cimentarsi seriamente con il multiplayer solo con Anarchy Reigns e Scalebound, e nel secondo caso ha fallito malamente. Che il gioco avesse vari personaggi giocabili e potesse includere una modalità multigiocatore, però, lo si era notato già dalle prime immagini di repertorio, dunque - anche con tutte le riserve derivanti dai tanti problemi dei GAAS odierni - un cambio in corsa per inseguire una struttura potenzialmente più lucrativa non stupisce del tutto. Sono i cambiamenti al gameplay ad averci spiazzato.

Il primo trailer di Babylon's Fall, infatti, non sarà stato particolarmente notevole dal punto di vista grafico e artistico, ma era a dir poco promettente per quanto riguarda il sistema di combattimento, e vantava una fluidità e velocità d'azione in linea con i migliori videogiochi PlatinumGames. Solo una delle classi disponibili era stata mostrata - un abile spadaccino con varie spade fluttuanti energetiche al suo servizio - ma i suoi attacchi erano spettacolari e rapidissimi, e sembrava peraltro possibile eseguire in serie azioni offensive complesse con le lame attivando determinate condizioni in battaglia.

Il gioco mostrato oggi, invece, è un gdr action cooperativo dal ritmo compassato, e quello stesso spadaccino si muove a metà della velocità originale, senza contare che i suoi attacchi non sembrano avere minimamente lo stesso impatto di quelli visti in precedenza. Non bastasse, le combinazioni multiple sembrano divenute serie di colpi normali, legnosette e lente quanto i movimenti sopra descritti.

Babylon's Fall: l'arco in azione

Il motivo? Visto che il gioco si è spostato su una struttura pensata per supportare il gameplay di gruppo, pare che i Platinum abbiano scelto di modificare enormemente la rapidità d'azione, forse per favorire una cooperazione chiara tra i giocatori e non eccedere con il numero di manovre per i singoli personaggi. In pratica, hanno adottato meccaniche più semplicistiche e chiare per evitare il caos delle battaglie in gruppo. Come detto, tuttavia, l'effetto finale non è dei migliori: i nemici sembrano immobili se paragonati al boss mostrato precedentemente e alle sue manovre ad area, le animazioni non brillano per qualità e le classi paiono costruite attorno a ruoli alquanto basilari, come il tank, che pare avere solo attacchi lenti e uno scudo frontale permanente, o l'arciere, che durante il video fa ben poco al di fuori di saltellare e scagliare frecce magiche con la forza di un puntaspilli.