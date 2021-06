Vampire: The Masquerade - Swansong, nuovo trailer per l'E3 2021

Vampire: The Masquerade - Swansong è stato mostrato con un nuovo trailer realizzato in occasione dell'E3 2021 e pubblicato durante il PC Gaming Show, che si sta svolgendo in questi minuti.

Annunciato nel 2019, Vampire: The Masquerade - Swansong non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che approderà su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo switch.

Basato sul gioco di ruolo di culto e sviluppato dagli specialisti del genere, Vampire: The Masquerade - Swansong è un GDR narrativo in cui ciascuna delle tue scelte determinerà il destino dei tre personaggi principali e quello della Camarilla di Boston.

E se i vampiri esistessero davvero? Se questi predatori assetati di sangue vivessero tra noi e fossero organizzati in società complesse che per migliaia di anni hanno ordito oscuri complotti? E se tu entrassi a farne parte?

In Vampire: The Masquerade, vestirai i panni di questi mostri ammalianti, in un mondo sofisticato, in cui la linea tra la realtà e il soprannaturale è estremamente sottile.