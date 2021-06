Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: Nomura svela le idee base del gioco di Team Ninja

Durante la conferenza dell'E3 2021 di Square Enix abbiamo finalmente avuto modo di vedere Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco di ruolo d'azione in sviluppo presso Team Ninja tanto chiacchierato. Ora, abbiamo occasione di scoprire qualche dettaglio sulle idee di base dell'opera, indicate da Tetsuya Nomura stesso.

Le informazioni arrivano dal sito giapponese, tradotte da Dualshockers.com in inglese. Tramite queste scopriamo che "L'idea base del gioco è nata quando abbiamo concluso Dissidia 012 Duodecim. Dopo un gioco nel quale i personaggi si scontrano l'uno contro l'altro, volevo realizzare qualcosa nel quale i personaggi combattono per conquistare un luogo. Molto tempo è passato e ho avuto un'idea per una nuova serie di Final Fantasy che avrebbe avuto una storia legata a "un uomo arrabbiato". Altro tempo è passato e ho avuto occasione di realizzare un nuovo progetto, così ho finito per unire le due idee." Le idee base di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, quindi, sono "un uomo arrabbiato" e "la conquista di un luogo".

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: i protagonisti

Nomura ha anche affermato che Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è un gioco diverso dai tipici Final Fantasy, eppure è comunque un Final Fantasy. "Si tratta di un progetto complesso nel quale vogliamo provare a illustrare questa contraddizione. [...] Il sistema di combattimento è violento tanto quanto la storia."

Kazushige Nojima - sceneggiatore di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin - spiega che la frase che ha dato vita al progetto è: "Voglio uccidere Chaos. Ne ho bisogno. Non è una speranza o un sogno. È come una fame. Una sete". Pare che all'inizio non ci fosse un'idea chiara del perché il personaggio dovesse volere ciò, ma "è grazie a queste domande che la storia, che inizialmente era un insieme di pezzi sconnessi, ha preso forma. A quel punto, sono stato in grado di scrivere la storia in un colpo solo. Penso di aver scritto una storia di qualità, che si lega bene all'atmosfera brutale del gioco."

Potete vedere il trailer di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il periodo di uscita e le piattaforme qui.