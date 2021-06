Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: trailer, periodo di uscita e piattaforme all'E3 2021

L'E3 2021 ci ha proposto quest'oggi l'evento di Square Enix, che ha mostrato vari giochi e aggiornamenti di titoli noti. Tra i vari annunci, c'è stato spazio anche per il tanto chiacchierato Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco di ruolo d'azione sviluppato da Team Ninja. Ecco il trailer e periodo di uscita e le piattaforme.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin arriverà nel 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Una demo in versione PS5 è in arrivo il 24 giugno. Propone un'ambientazione molto oscura. Possiamo vedere che l'obbiettivo dei personaggi è "eliminare Chaos". Il sistema di combattimento è estremamente action e votato alla violenza.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Diteci, cosa ne pensate del trailer presentato da Square Enix all'E3 2021 per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Vi ha convinto, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?

