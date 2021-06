Marvel's Guardians of the Galaxy trailer annuncia il gioco e la data d'uscita

Senza alcuna sorpresa, viste le fughe di notizie dei giorni scorsi, Square Enix ha presentato ufficialmenteMarvel's Guardians of the Galaxy all'E3 2021 con un trailer e tanto di data d'uscita ufficiale: 26 ottobre 2021.

Come già riportato da Jason Schreier, Marvel's Guardians of the Galaxy non è un live service come Marvel's Avengers, quindi si tratta di un'esperienza single player pura alla Star Wars Jedi: Fallen Order, ossia senza microtransazioni, DLC o stagioni varie. Sviluppato da Eidos Montreal, è previsto per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S.

La storia di Marvel's Guardians of the Galaxy si svolge pochi anni dopo la fondazione dei Guardiani da parte di Peter Quill, con il gruppo che non è ancora perfettamente amalgamato. A dare il via alle danze è proprio Star-Lord che, con la sua solita sete di ricchezza, accetta i lavori più disparati, finendo per scatenare una catena di eventi che metteranno a rischio l'equilibrio dell'universo.

In termini di gameplay Marvel's Guardians of the Galaxy è un action adventure in terza persona concentrato sul suo lato narrativo. Ci saranno combattimenti, momenti esplorativi e puzzle ambientali da risolvere.

Come scritto da Pierpaolo Greco nella sua anteprima di fresca pubblicazione, l'obiettivo di Eidos Montreal è di offrire un'avventura lineare, divertente, coinvolgente e senza alcun tipo di orpello o distrazione tipica delle commistioni di genere degli ultimi anni.

Insomma, se vi piacciono i Guardiani della Galassia e volete vivere un'avventura insieme a loro senza troppi compromessi, allora questo è il gioco che stavate aspettando.