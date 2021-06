Xbox Mini Fridge, trailer ufficiale e periodo di uscita per il frigo di Xbox

Xbox Mini Fridge, il mini frigo a forma di Xbox Series X nato per scherzo, ha un trailer ufficiale e un periodo di uscita: sarà disponibile nel corso dell'autunno, sebbene non sia chiaro se nei soli Stati Uniti o anche in Europa.

Microsoft aveva promesso di costruire il mini-frigo di Xbox Series X alcuni mesi fa, e ha mantenuto la parola: i fan di Xbox sono letteralmente impazziti per questo concept e l'idea è effettivamente interessante.

Come si vede nel video, Xbox Mini Fridge dovrebbe essere in grado di contenere fino a dieci lattine, così da conservare le vostre bibite preferite al fresco, magari mentre giocate con Xbox Series X.

Certo, un'uscita estiva sarebbe stata ancora più entusiasmante, ma c'è davvero poco di cui lamentarsi: entro Natale i fan di Xbox avranno una nuova idea regalo da considerare, con la speranza che la distribuzione si spinga fino all'Italia.