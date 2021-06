Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’anteprima dell'action adventure single player di Eidos Montreal

Stavolta infatti ci troviamo di fronte a un titolo esclusivamente single player, senza microtransazioni, DLC o elementi che lo possano far rientrare nella cornice di un GaaS, un game as a service; un action adventure puro e classico, colmo di esplorazione, dialoghi e tanti combattimenti. Stiamo parlando di un gioco in arrivo il 26 ottobre di quest'anno su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S; ovvero stiamo parlando del protagonista di questa nostra, dettagliata anteprima: Marvel's Guardians of the Galaxy .

Noi invece abbiamo preferito mantenere la parola ed è per questo che abbiamo aspettato l'orario indicato nell'embargo per raccontarvi quello che abbiamo visto in anteprima: un nuovo gioco che potrà sicuramente fare la felicità di tutti gli amanti della squadra più sgangherata dell'universo Marvel offrendo un'esperienza diametralmente opposta a quella rappresentata dal criticato Marvel's Avengers.

Altra vittima illustre dei leak di questo E3 2021 è indubbiamente il prossimo progetto di Eidos Montreal. Doveva chiaramente essere una sorpresa della conferenza Square Enix e invece qualcosa deve essere sfuggito al controllo del publisher se persino una personalità di spicco come Jason Schreier si è potuto permettere di rilasciare dichiarazioni in merito alla natura di questo nuovo titolo appena pochi giorni fa.

La storia

Marvel's Guardians of the Galaxy è un'esperienza single-player all'esatto opposto di Marvel's Avengers

Chiaramente non abbiamo modo di scendere eccessivamente nei dettagli, anche perché il video che abbiamo potuto visionare in anteprima, pur risultando ottimo per avere una prima infarinatura del gioco, era abbastanza povero di informazioni e ci siamo dovuti affidare a una successiva, piacevole intervista con il Senior Producer e la Senior Narrative Director per scoprire qualche notizia aggiuntiva sul gameplay e la storia di Marvel's Guardians of the Galaxy.

Partiamo subito col dire che quello che vedremo all'interno del titolo di Eidos Montreal è una personale e originale interpretazione della squadra più audace e cazzona del Marvel's Universe. Ovviamente il team di sviluppo ha fatto tutti i compiti e ha visto film, cartoni animati e spulciato ogni singolo fumetto scritto e disegnato su questi personaggi, ma ha poi scelto una sua precisa strada per lo sfondo narrativo e per il design dei protagonisti raccogliendo elementi qui e là dalle varie fonti di ispirazione.

Il gioco si svolge pochissimi anni dopo che Peter Quill ha messo in piedi i Guardiani raccogliendo questi mercenari dai quattro angoli della galassia conosciuta; tra di loro non si è ancora venuta a formare quell'alchimia naturale che abbiamo imparato a conoscere soprattutto con le interpretazioni cinematografiche scritte e dirette da James Gunn. Stanno insomma prendendo le misure e, talvolta, si sopportano a malapena, chiaramente ad eccezione di Rocket e Groot che si conoscono da molto più tempo anche in questa versione made in Eidos.

Per scendere ulteriormente nei dettagli degli avvenimenti che daranno vita alle vicissitudini sperimentate in questo gioco, la Galassia si sta lentamente riprendendo da una qualche guerra cosmica non meglio definita e Star-Lord ne approfitta per inseguire i suoi sogni di ricchezza mettendosi a disposizione di chiunque sia disposto a pagare e per tentare di scovare tesori lasciati in giro da qualche sbadato criminale. In una delle sue peripezie accompagnato dai suoi nuovi compagni di viaggio, sceglie di accettare una scommessa e, come suo solito, si ritrova per scatenare un piccolo incidente che, con una straordinaria reazione a catena, farà scoppiare tutta una serie di eventi catastrofici che metteranno a repentaglio l'intero universo. E ovviamente i Guardiani della Galassia dovranno metterci una pezza. Probabilmente generando ancora più caos. Come da tradizione, insomma.

Un discorso similare è stato fatto anche per il design dei 5 personaggi che compongono il gruppo di supereroi. Le scelte estetiche e fisiche sono infatti frutto di una sapiente mescola di ispirazioni, soprattutto relative ai fumetti, e della completa autonomia di Eidos. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e, pur se siamo abbastanza convinti che il rischio di critiche in stile Marvel's Avengers sia dietro l'angolo, d'altra parte anche per i Guardiani della Galassia l'immaginario cinematografico ha instillato riferimenti visivi particolarmente forti e ben riusciti, forse questa volta ci sarà un maggior grado di apprezzamento.

I riferimenti agli anni '80 tipici di Peter Quill sono ben riportati anche in questa versione, a partire dal vestiario per arrivare fino agli accessori, Gamora e Drax possono essere tranquillamente considerati delle skin alternative a quanto visto al cinema visto che il loro trucco è particolarmente incisivo anche sul grande schermo, mentre per Rocket e Groot... beh, è semplicemente impossibile deviare da quello che è il loro design caratteristico visto praticamente ovunque.