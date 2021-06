Life is Strange: True Colors, il trailer dell'E3 2021 dalla conferenza Square Enix

Durante la conferenza Square Enix di quest'anno il publisher americano ha dedicato grande spazio a Life is Strange: True Colors, l'attesa nuova avventura di Deck Nine. Il trailer dell'E3 2021 svela nuovi dettagli su Alex Chen, la nuova carismatica protagonista, ma anche su alcuni degli altri personaggi che la circondano.

A differenza del passato Alex sarà pienamente consapevole dei proprio poteri, che hanno contribuito a forgiare il suo carattere. Alex, infatti, può percepire gli stati d'animo delle altre persone e farle proprie, liberandole da rabbia, senso di colpa e frustrazione. Trasformando anche l'ambiente circostante.

Come questo influenzerà la sua vita lo scopriremo in Life is Strange: True Colors, un gioco che promette di essere molto più libero e stratificato del passato. Anche grazie alle scelte, che sembrano presenti e nelle mani dei giocatori. Deciderete di aiutare gli altri? o pensare a voi stessi?

Chi prenota Life is Strange True Colors otterrà la Remastered del primo LiS gratuitamente.

Il gioco sembra assolutamente promettente, soprattutto per quanto riguarda l'atmosfera e un ritorno alle origini per le tematiche. Deck Nine si è già dimostrata in passato molto dotata da questo punto di vista, quante aspettative avete?