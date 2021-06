Final Fantasy Pixel Remaster: trailer dei primi sei capitoli su Steam e mobile

Durante l'E3 2021 Square Enix ha svelato al mondo che sono "presto" in arrivo su Steam e mobile (iOS e Android) le remaster dei primi sei capitoli di Final Fantasy. Il gioco si chiamerà Final Fantasy Pixel Remaster.

Come indicato, Final Fantasy Pixel Remaster includerà: Final Fantasy, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, Final Fantasy 5 e Final Fantasy 6. Si tratterà di un ottimo modo per rivivere ancora una volta le avventure della saga, capitolo per capitolo, in formato remaster tramite PC e smartphone.

Vi ricordiamo anche che durante la conferenza di Square Enix abbiamo avuto modo di vedere una lunga sequenza dedicata a Marvel's Guardians of the Galaxy, il nuovo gioco di Eidos Montreal di cui tanto si era discusso nell'ultimo periodo grazie ai leak.

Ecco il trailer che annuncia Marvel's Guardians of the Galaxy e la data d'uscita. Potete anche vedere in azione Marvel's Guardians of the Galaxy con un video di gameplay per l'E3 2021.