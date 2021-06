Babylon's Fall anche su PS5, un trailer con gameplay all'E3 2021 di Square Enix

Babylon's Fall è tornato a mostrarsi finalmente alla conferenza E3 2021 di Square Enix con un nuovo video di gameplay che ha dato modo di capire meglio di cosa si tratti, confermando l'uscita su PC, PS4 e PS5.

Il gioco è un action game in terza persona caratterizzato da un particolare stile fantasy spiccatamente nipponico, che dona al mondo una caratterizzazione veramente unica, dalle ambientazioni ai nemici fino ai personaggi, dotati di armi e armature molto peculiari.

Viene fuori da questo nuovo video che Babylon's Fall è giocabile in single player ma impostato per essere giocato anche in cooperativa per 4 giocatori, con l'idea di trattarlo come una sorta di gioco live service, come riferito dagli stessi sviluppatori.





Platinum Games ha approfondito la presentazione di Babylon's Fall con alcune interviste che hanno spiegato qualcosa del gioco in arrivo su PC, PS4 e PS5: l'idea è di mantenere il gioco sempre aggiornato con nuovi contenuti per un periodo di tempo piuttosto lungo, organizzando dunque nuovi eventi e aggiungendo ulteriori sfide nel tempo.

Per il resto, rimane ovviamente la grande attenzione sul combat system, da sempre cifra stilistica di Platinum Games, e sul particolare mondo di gioco, oltre che sulla progressione dei personaggi, che a quanto pare su basa sul Gideon Coffin, ovvero il marchio che i combattenti hanno sulla schiena e influisce sullo stile di combattimento e la loro evoluzione.





Babylon's Fall non ha ancora una data di uscita ma arriverà su PC, PS4 e PS5, con una closed beta in partenza tra poco, per la quale sono state già aperte le iscrizioni sul sito ufficiale di Square Enix.