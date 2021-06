Legend of Mana: data di uscita e trailer dall'E3 2021 per PS4, PC e Switch

Durante la presentazione di Square Enix dell'E3 2021, il colosso giapponese ha annunciato la data di uscita e il trailer per PS4, PC e Nintendo Switch. Il rifacimento di questo classico JRPG arriverà il 24 giugno 2021 su PC Steam, Nintendo Switch.

Parti per un'avventura alla ricerca del Mana Tree visto in sogno, prima di scoprire che... la mappa del mondo è vuota! Durante i tuoi viaggi otterrai manufatti speciali da piazzare dove vuoi sulla mappa per dare vita a città e dungeon e far proseguire la storia.

Legend of Mana è la rimasterizzazione HD di Legend of Mana. Nel gioco bisognerà scorire un cast di variopinti personaggi, usare il sistema "Land Make" per costruire la mappa del mondo e affronta temibili mostri nel vivace mondo di Fa'Diel.

